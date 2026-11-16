Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Kursverlauf

SLI-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag gewinnt der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,63 Prozent auf 2.439,29 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,309 Prozent auf 2.431,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.423,95 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.443,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.430,95 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Der SLI wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 2.306,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.318,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2.051,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,40 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 3,66 Prozent auf 175,65 CHF), Alcon (+ 1,73 Prozent auf 62,42 CHF), Novartis (+ 1,54 Prozent auf 136,12 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 108,70 CHF) und Roche (+ 1,24 Prozent auf 409,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 589,20 CHF), VAT (-1,05 Prozent auf 527,80 CHF), Sika (-0,73 Prozent auf 190,55 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,60 Prozent auf 69,54 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.026.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 348,395 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net