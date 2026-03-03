Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung im Plus

SLI-Entwicklung

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,54 Prozent fester bei 2.106,27 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2.106,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.095,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.093,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.112,14 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,426 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.108,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der SLI mit 2.157,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.002,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 82,86 CHF), Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 67,94 CHF) und VAT (+ 1,93 Prozent auf 592,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 158,35 CHF), Givaudan (-2,86 Prozent auf 2.683,00 CHF), Sonova (-2,08 Prozent auf 174,50 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 837,60 CHF) und Geberit (-1,45 Prozent auf 503,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.820.074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 277,484 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net