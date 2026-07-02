Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus

Index-Bewegung

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,60 Prozent stärker bei 2.313,18 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,077 Prozent auf 2.301,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2.299,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.313,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.294,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.116,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.067,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, stand der SLI noch bei 1.968,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Bei 2.313,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 87,38 CHF), VAT (+ 2,87 Prozent auf 709,40 CHF), Holcim (+ 2,86 Prozent auf 77,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,70 Prozent auf 209,00 CHF) und Lonza (+ 1,70 Prozent auf 574,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-0,87 Prozent auf 9.635,00 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 678,20 CHF), Galderma (-0,42 Prozent auf 179,55 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 129,70 CHF) und Roche (-0,26 Prozent auf 340,60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.030.163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 284,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net