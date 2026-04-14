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SLI-Kursentwicklung

Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

15.04.26 09:27 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Beim SLI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

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SLI
2.135,3 PKT 3,9 PKT 0,18%
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 2.135,24 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,026 Prozent höher bei 2.131,96 Punkten in den Handel, nach 2.131,41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.135,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.131,88 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SLI bei 2.032,65 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 2.181,57 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Stand von 1.873,13 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,732 Prozent. Bei 2.223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Helvetia Baloise (+ 3,53 Prozent auf 223,00 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 75,52 CHF), Partners Group (+ 1,18 Prozent auf 892,00 CHF), VAT (+ 1,05 Prozent auf 557,60 CHF) und Galderma (+ 1,05 Prozent auf 159,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-2,21 Prozent auf 152,90 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 46,55 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 147,60 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 664,50 CHF) und Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,23 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 168.509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 274,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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