Gute Stimmung in Zürich: SLI legt schlussendlich zu

SIX-Handel im Fokus

03.08.26 17:57 Uhr

Der SLI notierte letztendlich im Plus.

Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 2.295,60 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2.295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.289,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.293,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.304,11 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der SLI bei 2.313,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2.100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wurde der SLI mit 1.968,77 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.327,92 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,97 Prozent auf 85,34 CHF), Sonova (+ 3,91 Prozent auf 228,60 CHF), Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Straumann (+ 3,02 Prozent auf 102,90 CHF) und Amrize (+ 3,00 Prozent auf 40,87 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-2,68 Prozent auf 64,00 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 71,80 CHF), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 202,60 CHF) und Galderma (-1,00 Prozent auf 174,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.862.811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Mit 6,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net