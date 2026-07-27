DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,17 -1,2%Nas 25.889 +2,0%Bitcoin 55.307 +0,6%Euro 1,1508 -0,3%Öl 83,7 -7,2%Gold 4.036 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt schlussendlich zu

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt schlussendlich zu

Der SLI notierte letztendlich im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
42.62 EUR -0.38 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
186.00 EUR -2.00 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
77.00 EUR -2.08 EUR -2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
220.40 EUR 0.90 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
89.28 EUR 0.56 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
134.52 EUR -1.48 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
731.20 EUR 3.60 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
378.35 EUR 1.20 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
68.38 EUR -2.06 EUR -2.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
237.40 EUR -1.40 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
106.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
144.05 EUR -0.30 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
45.69 EUR -0.60 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,295.60 CHF 5.77 CHF 0.25 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 2.295,60 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2.295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.289,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.293,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.304,11 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der SLI bei 2.313,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2.100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wurde der SLI mit 1.968,77 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.327,92 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,97 Prozent auf 85,34 CHF), Sonova (+ 3,91 Prozent auf 228,60 CHF), Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Straumann (+ 3,02 Prozent auf 102,90 CHF) und Amrize (+ 3,00 Prozent auf 40,87 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-2,68 Prozent auf 64,00 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 71,80 CHF), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 202,60 CHF) und Galderma (-1,00 Prozent auf 174,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.862.811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Mit 6,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG