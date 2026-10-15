DAX 25.292 -0,0%ESt50 6.165 -0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,77 -1,0%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.460 -0,6%Euro 1,1211 +0,5%Öl 104,2 -1,8%Gold 4.146 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.82 EUR -2.28 EUR -2.68 %
Charts | News | Analysen
Amrize
32.45 EUR 0.24 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
68.54 EUR -0.72 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,805.00 EUR 420.00 EUR 5.01 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
90.54 EUR -2.26 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
86.69 EUR 2.45 EUR 2.91 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
643.40 EUR -6.60 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
400.55 EUR 10.10 EUR 2.59 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
160.45 EUR 5.25 EUR 3.38 %
Charts | News | Analysen
Swisscom AG
680.00 EUR 5.00 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.08 EUR 0.30 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
VAT
645.40 EUR -46.40 EUR -6.71 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
630.80 EUR -1.00 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,281.64 CHF 13.29 CHF 0.59 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,44 Prozent stärker bei 2.278,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 2.274,03 Punkten in den Handel, nach 2.268,35 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.280,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.272,96 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 2.211,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.033,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,92 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8.100,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 80,73 CHF), Zurich Insurance (+ 2,13 Prozent auf 604,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 149,35 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-6,11 Prozent auf 596,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,54 Prozent auf 75,30 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 84,60 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 39,32 CHF) und Holcim (-0,09 Prozent auf 64,22 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 279.271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.