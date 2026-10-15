Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Index-Performance im Blick

15.10.26 09:27 Uhr

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,44 Prozent stärker bei 2.278,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 2.274,03 Punkten in den Handel, nach 2.268,35 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.280,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.272,96 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 2.211,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.033,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,92 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8.100,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 80,73 CHF), Zurich Insurance (+ 2,13 Prozent auf 604,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 149,35 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-6,11 Prozent auf 596,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,54 Prozent auf 75,30 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 84,60 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 39,32 CHF) und Holcim (-0,09 Prozent auf 64,22 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 279.271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net