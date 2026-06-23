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Gute Stimmung in Zürich: SLI mittags mit Gewinnen

24.06.26 12:26 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SLI mittags mit Gewinnen | finanzen.net

SLI-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
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184,45 CHF 6,10 CHF 3,42%
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330,80 CHF 5,60 CHF 1,72%
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SLI
2.250,9 PKT 19,6 PKT 0,88%
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Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 2.246,15 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.231,61 Zählern und damit 0,017 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.231,24 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.230,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.247,82 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2.144,98 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 1.992,72 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 1.960,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,42 Prozent zu Buche. Bei 2.247,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,34 Prozent auf 190,10 CHF), Richemont (+ 3,25 Prozent auf 184,15 CHF), Sandoz (+ 2,70 Prozent auf 72,40 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3.365,00 CHF) und Galderma (+ 2,08 Prozent auf 178,95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Holcim (-2,27 Prozent auf 74,12 CHF), Amrize (-1,25 Prozent auf 42,77 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 878,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,85 Prozent auf 209,00 CHF) und Julius Bär (-0,73 Prozent auf 65,62 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 890.641 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 274,928 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
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