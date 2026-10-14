Gute Stimmung in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen

Index im Blick

14.10.26 15:57 Uhr

SLI-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:40 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 2.271,25 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.244,01 Zählern und damit 0,023 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.243,49 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.243,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.272,14 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,93 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.224,12 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 2.286,15 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 2.017,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,59 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,57 Prozent auf 586,60 CHF), Sandoz (+ 2,68 Prozent auf 73,56 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,17 Prozent auf 53,56 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 180,05 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil UBS (-1,05 Prozent auf 39,67 CHF), VAT (-0,93 Prozent auf 640,20 CHF), Swiss Re (-0,41 Prozent auf 146,65 CHF), Kühne + Nagel International (-0,13 Prozent auf 230,30 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,00 Prozent auf 205,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.434.721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,024 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net