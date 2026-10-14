DAX 25.322 +0,2%ESt50 6.196 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,98 -0,2%Nas 26.840 -1,3%Bitcoin 73.612 -0,8%Euro 1,1118 -0,7%Öl 105,7 -0,0%Gold 4.083 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Gute Stimmung in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen

Gute Stimmung in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen

SLI-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
57.28 EUR 1.28 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Amrize
32.21 EUR 0.47 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Helvetia Baloise Holding AG
218.60 EUR 2.00 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
241.80 EUR -2.40 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
621.80 EUR 13.80 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
650.00 EUR 1.80 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.45 EUR 1.30 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
76.38 EUR -0.18 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
189.20 EUR 3.30 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.62 EUR -0.35 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
VAT
691.80 EUR -14.80 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,267.81 CHF 24.32 CHF 1.08 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:40 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 2.271,25 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.244,01 Zählern und damit 0,023 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.243,49 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.243,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.272,14 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,93 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.224,12 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 2.286,15 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 2.017,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,59 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,57 Prozent auf 586,60 CHF), Sandoz (+ 2,68 Prozent auf 73,56 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,17 Prozent auf 53,56 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 180,05 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil UBS (-1,05 Prozent auf 39,67 CHF), VAT (-0,93 Prozent auf 640,20 CHF), Swiss Re (-0,41 Prozent auf 146,65 CHF), Kühne + Nagel International (-0,13 Prozent auf 230,30 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,00 Prozent auf 205,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.434.721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,024 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.