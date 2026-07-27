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Index-Bewegung

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

So bewegte sich der SLI am Mittwoch schlussendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
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Amrize
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Givaudan AG
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Holcim AG
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94.46 EUR 2.90 EUR 3.17 %
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Partners Group AG
771.60 EUR 3.00 EUR 0.39 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
393.80 EUR 12.45 EUR 3.26 %
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Sandoz
73.84 EUR 6.10 EUR 9.01 %
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Sika AG
205.00 EUR 4.80 EUR 2.40 %
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Swiss Life AG (N)
1,031.00 EUR 7.00 EUR 0.68 %
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Swiss Re AG
147.00 EUR 0.45 EUR 0.31 %
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Swisscom AG
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Indizes
SLI
2,332.82 CHF 17.14 CHF 0.74 %
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Am Mittwoch bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,74 Prozent fester bei 2.332,82 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,591 Prozent fester bei 2.329,36 Punkten in den Handel, nach 2.315,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.319,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.335,00 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2.313,18 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 2.094,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.967,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,45 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.335,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 6,04 Prozent auf 68,14 CHF), Sika (+ 2,62 Prozent auf 195,50 CHF), Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3.403,00 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 42,55 CHF) und Galderma (+ 2,00 Prozent auf 178,45 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Logitech (-2,35 Prozent auf 84,86 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 947,00 CHF), Swisscom (-0,88 Prozent auf 616,00 CHF), Alcon (-0,84 Prozent auf 56,74 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,62 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5.519.570 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,710 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG