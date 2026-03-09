Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

SIX-Handel im Blick

SLI-Kurs zum Handelsende.

Schlussendlich stieg der SLI im SIX-Handel um 1,55 Prozent auf 2.187,02 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,949 Prozent höher bei 2.174,09 Punkten in den Handel, nach 2.153,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.194,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.174,09 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 3,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.095,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2.038,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2.010,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Bei 2.223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF), UBS (+ 3,65 Prozent auf 38,90 CHF), Geberit (+ 3,20) Prozent auf 509,20 CHF), Holcim (+ 3,15 Prozent auf 74,56 CHF) und Richemont (+ 3,02 Prozent auf 178,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-0,92 Prozent auf 9.190,00 CHF), Lonza (-0,35 Prozent auf 490,30 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 120,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 81,62 CHF) und Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 857,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6.387.850 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 279,653 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net