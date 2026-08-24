Gute Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich freundlich
Der SLI wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich beendete der SLI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 2.296,78 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 2.293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.294,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.278,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.299,07 Zählern.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,437 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.289,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.135,48 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der SLI bei 1.983,36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 4,04 Prozent auf 607,40 CHF), Alcon (+ 1,82 Prozent auf 59,36 CHF), Sonova (+ 1,37 Prozent auf 237,20 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF) und Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 634,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Givaudan (-1,54 Prozent auf 3.205,00 CHF), Schindler (-1,45 Prozent auf 258,20 CHF), Holcim (-1,36 Prozent auf 70,98 CHF), Amrize (-1,34 Prozent auf 34,66 CHF) und Straumann (-1,09 Prozent auf 96,32 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.980.180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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