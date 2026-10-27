Gute Stimmung in Zürich: SLI stärker

SLI-Marktbericht

27.10.26 12:25 Uhr

Der SLI gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 2.344,99 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,067 Prozent schwächer bei 2.335,43 Punkten, nach 2.337,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.346,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.329,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 2.245,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.291,12 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 2.040,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,02 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,64 Prozent auf 583,00 CHF), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 129,56 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 67,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 70,66 CHF) und Amrize (+ 1,32 Prozent auf 33,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Galderma (-0,94 Prozent auf 189,10 CHF), Sandoz (-0,56 Prozent auf 81,90 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,05 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 231,70 CHF) und Sonova (-0,42 Prozent auf 282,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1.100.677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 341,410 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net