Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu

Index-Performance im Fokus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 13.584,22 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,601 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,237 Prozent fester bei 13.561,97 Punkten in den Handel, nach 13.529,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13.634,11 Punkte, das Tagestief hingegen 13.558,61 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,515 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 13.364,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, lag der SMI noch bei 12.740,91 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 12.949,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,54 Prozent. Bei 13.634,11 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.941,92 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,13 Prozent auf 513,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,56 Prozent auf 168,50 CHF), Logitech (+ 2,19) Prozent auf 68,14 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 131,20 CHF) und Swisscom (+ 1,24 Prozent auf 695,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-1,42 Prozent auf 198,05 CHF), Sika (-1,05 Prozent auf 154,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,89 Prozent auf 68,88 CHF), Holcim (-0,43 Prozent auf 70,02 CHF) und Alcon (-0,30 Prozent auf 60,42 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.084.293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

