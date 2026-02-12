DAX24.824 -0,1%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +1,8%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.376 +1,1%Euro1,1857 -0,1%Öl67,65 +0,2%Gold4.940 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu

13.02.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu | finanzen.net

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
68,86 CHF -0,64 CHF -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
60,36 CHF -0,24 CHF -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
69,88 CHF -0,44 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
168,40 CHF 4,10 CHF 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
68,10 CHF 1,42 CHF 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
513,00 CHF 15,00 CHF 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,81 CHF 0,47 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
361,20 CHF 1,50 CHF 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
154,90 CHF -1,70 CHF -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
197,95 CHF -2,95 CHF -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,40 CHF 2,05 CHF 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
698,50 CHF 12,00 CHF 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
554,00 CHF 5,40 CHF 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.586,3 PKT 56,4 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 13.584,22 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,601 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,237 Prozent fester bei 13.561,97 Punkten in den Handel, nach 13.529,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13.634,11 Punkte, das Tagestief hingegen 13.558,61 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,515 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 13.364,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, lag der SMI noch bei 12.740,91 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 12.949,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,54 Prozent. Bei 13.634,11 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.941,92 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,13 Prozent auf 513,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,56 Prozent auf 168,50 CHF), Logitech (+ 2,19) Prozent auf 68,14 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 131,20 CHF) und Swisscom (+ 1,24 Prozent auf 695,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-1,42 Prozent auf 198,05 CHF), Sika (-1,05 Prozent auf 154,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,89 Prozent auf 68,88 CHF), Holcim (-0,43 Prozent auf 70,02 CHF) und Alcon (-0,30 Prozent auf 60,42 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.084.293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

DatumRatingAnalyst
21.07.2021Kühne + Nagel International NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.07.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
16.04.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
11.04.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
10.04.2013Kühne + Nagel International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.04.2013Kühne + Nagel International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2013Kühne + Nagel International kaufenCommerzbank AG
25.01.2013Kühne + Nagel International kaufenboerse.de-Aktienbrief
16.10.2012Kühne + Nagel International buyNomura
09.10.2012Kühne + Nagel International buyNomura
DatumRatingAnalyst
21.07.2021Kühne + Nagel International NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.07.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
11.04.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
04.03.2013Kühne + Nagel International haltenJ.P. Morgan
22.01.2013Kühne + Nagel International haltenVontobel Research
DatumRatingAnalyst
16.04.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
22.01.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
10.10.2012Kühne + Nagel International underperformCheuvreux SA
01.06.2012Kühne + Nagel International underperformCheuvreux SA
19.10.2011Kühne + Nagel International sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kühne + Nagel International AG (KN) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen