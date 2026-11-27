SMI im Fokus

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,33 Prozent auf 14.866,82 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,702 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 14.832,83 Punkte an der Kurstafel, nach 14.817,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14.874,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.832,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,95 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 14.597,63 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 14.384,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.831,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,23 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,43 Prozent auf 85,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 66,34 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 38,15 CHF), Partners Group (+ 1,41 Prozent auf 647,60 CHF) und Richemont (+ 1,08 Prozent auf 173,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Swiss Re (-0,68 Prozent auf 154,15 CHF), Alcon (-0,12 Prozent auf 64,46 CHF), Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 973,00 CHF) und Roche (+ 0,05 Prozent auf 404,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 838.774 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net