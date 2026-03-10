Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus

SIX-Handel im Blick

SMI-Handel aktuell.

Um 15:39 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 2,73 Prozent auf 13.138,97 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,522 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 3,91 Prozent auf 13.290,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12.790,35 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.270,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 12.973,84 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.095,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.350,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.359,12 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,818 Prozent nach. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 8,65 Prozent auf 152,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,04 Prozent auf 70,14 CHF), Holcim (+ 7,42) Prozent auf 70,40 CHF), Sika (+ 6,29 Prozent auf 136,95 CHF) und UBS (+ 5,81 Prozent auf 32,97 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (-0,22 Prozent auf 669,00 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 78,47 CHF), Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 133,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,57 Prozent auf 184,15 CHF) und Novartis (+ 0,82 Prozent auf 120,78 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.705.174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,530 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net