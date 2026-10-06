Gute Stimmung in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu

Index im Blick

06.10.26 09:28 Uhr

Beim SMI lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,87 Prozent auf 13.822,24 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,565 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,572 Prozent fester bei 13.781,93 Punkten, nach 13.703,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 13.825,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.779,66 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SMI bei 14.395,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.302,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der SMI bei 12.551,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,34 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,05 Prozent auf 586,60 CHF), Sika (+ 1,80 Prozent auf 178,15 CHF), Novartis (+ 1,58) Prozent auf 118,32 CHF), Roche (+ 1,46 Prozent auf 354,00 CHF) und Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3.426,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-0,62 Prozent auf 83,98 CHF), Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF), Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 74,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,24 Prozent auf 81,90 CHF) und Geberit (+ 0,30 Prozent auf 535,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 156.036 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,670 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net