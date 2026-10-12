Gute Stimmung in Zürich: SMI mit Kursplus
Der SMI steigt am Nachmittag.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 13.837,74 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.847,40 Zählern und damit 0,435 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.787,40 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.869,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.817,23 Zählern.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 13.775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI auf 14.235,09 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.481,41 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,46 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.
SMI-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Galderma (+ 1,52 Prozent auf 167,45 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 891,00 CHF), Sandoz (+ 0,77 Prozent auf 70,26 CHF), Partners Group (+ 0,77 Prozent auf 599,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,69 Prozent auf 145,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-0,40 Prozent auf 173,10 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 170,00 CHF), Nestlé (-0,03 Prozent auf 76,02 CHF), Givaudan (+ 0,15 Prozent auf 3.445,00 CHF) und Geberit (+ 0,23 Prozent auf 529,80 CHF) unter Druck.
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.114.879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 305,902 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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