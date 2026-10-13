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Index im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: SMI nachmittags im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SMI nachmittags im Plus

Mit dem SMI geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.00 EUR -0.34 EUR -0.40 %
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Alcon AG
58.34 EUR 0.66 EUR 1.14 %
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Amrize
31.74 EUR -0.43 EUR -1.34 %
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Galderma
179.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Givaudan AG
4,050.00 EUR 344.00 EUR 9.28 %
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Logitech S.A.
88.26 EUR 0.38 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
613.20 EUR -4.20 EUR -0.68 %
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Nestlé SA (Nestle)
83.07 EUR 1.18 EUR 1.44 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.25 EUR 0.55 EUR 0.14 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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UBS
43.40 EUR 0.84 EUR 1.97 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
633.00 EUR 10.60 EUR 1.70 %
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Indizes
SMI
13,933.05 CHF 55.21 CHF 0.4 %
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Um 15:40 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 13.981,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,561 Prozent höher bei 13.955,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.877,84 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.955,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14.066,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der SMI bei 13.775,27 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 14.266,18 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 12.484,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 7,77 Prozent auf 3.759,00 CHF), Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 608,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,73 Prozent auf 588,80 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,08 CHF) und Nestlé (+ 1,56 Prozent auf 77,57 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Alcon (-1,16 Prozent auf 52,82 CHF), Amrize (-1,08 Prozent auf 30,14 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 570,20 CHF), Richemont (-0,41 Prozent auf 170,95 CHF) und Galderma (-0,03 Prozent auf 168,10 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.767.927 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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11:56 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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