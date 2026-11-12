Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus

SMI im Blick

12.11.26 17:57 Uhr

SMI-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,63 Prozent auf 15.149,43 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,729 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,845 Prozent stärker bei 15.181,09 Punkten, nach 15.053,86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15.093,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 15.200,17 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,46 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13.877,84 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der SMI noch bei 14.449,47 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12.793,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14,36 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Sandoz (+ 2,00 Prozent auf 86,90 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,00 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 60,28 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 406,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Partners Group (-3,16 Prozent auf 662,40 CHF), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 70,42 CHF), Galderma (-0,28 Prozent auf 194,40 CHF) und Sika (-0,18 Prozent auf 193,90 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.975.599 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net