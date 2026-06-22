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Index-Bewegung

Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester

23.06.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester | finanzen.net

Wenig Veränderung ist am Dienstagmittag in Zürich zu beobachten.

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Um 12:08 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 13.861,24 Punkte zu. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,614 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,374 Prozent auf 13.796,65 Punkte an der Kurstafel, nach 13.848,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13.779,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.870,78 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der SMI bei 13.503,21 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Wert von 12.389,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der SMI-Kurs bei 11.854,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,63 Prozent aufwärts. Bei 14.063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), Roche (+ 1,98 Prozent auf 324,90 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 122,18 CHF), Alcon (+ 1,10 Prozent auf 53,36 CHF) und Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 79,46 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,57 Prozent auf 86,28 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 42,80 CHF), Logitech (-2,06 Prozent auf 84,74 CHF), Sika (-2,02 Prozent auf 160,30 CHF) und Holcim (-1,81 Prozent auf 75,06 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 751.553 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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