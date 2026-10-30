Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Gewinne

SMI im Blick

30.10.26 12:25 Uhr

Der SMI steigt aktuell.

Am Freitag legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 14.816,25 Punkte zu. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,687 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,464 Prozent stärker bei 14.825,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.756,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.833,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.777,23 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2,38 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 13.830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.392,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der SMI bei 12.309,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.861,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 84,38 CHF), Givaudan (+ 1,86 Prozent auf 3.989,00 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (+ 1,21 Prozent auf 133,90 CHF) und Alcon (+ 1,16 Prozent auf 59,44 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-3,97 Prozent auf 78,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,41 Prozent auf 71,36 CHF), UBS (-1,36 Prozent auf 39,17 CHF), Amrize (-0,70 Prozent auf 33,90 CHF) und Swiss Life (-0,27 Prozent auf 955,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.453.101 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 347,353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net