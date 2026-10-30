DAX 25.838 -0,8%ESt50 6.140 -1,1%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.016 -1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 117,6 +2,3%Gold 3.962 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SMI im Blick

Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Gewinne

Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Gewinne

Der SMI steigt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.14 EUR -2.42 EUR -3.00 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
64.32 EUR 1.20 EUR 1.90 %
Charts | News | Analysen
Amrize
36.46 EUR 0.26 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
4,235.00 EUR 3.00 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
88.42 EUR 0.18 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
91.50 EUR 1.96 EUR 2.19 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
144.86 EUR 0.86 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
691.40 EUR -18.80 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.75 EUR 3.60 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,036.50 EUR 3.00 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.40 EUR 2.05 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.67 EUR -0.55 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,798.08 CHF 41.22 CHF 0.28 %
News | Analysen

Am Freitag legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 14.816,25 Punkte zu. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,687 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,464 Prozent stärker bei 14.825,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.756,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.833,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.777,23 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2,38 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 13.830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.392,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der SMI bei 12.309,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.861,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 84,38 CHF), Givaudan (+ 1,86 Prozent auf 3.989,00 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (+ 1,21 Prozent auf 133,90 CHF) und Alcon (+ 1,16 Prozent auf 59,44 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-3,97 Prozent auf 78,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,41 Prozent auf 71,36 CHF), UBS (-1,36 Prozent auf 39,17 CHF), Amrize (-0,70 Prozent auf 33,90 CHF) und Swiss Life (-0,27 Prozent auf 955,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.453.101 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 347,353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.