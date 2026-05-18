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SIX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags

19.05.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags | finanzen.net

Für den SLI geht es aktuell aufwärts.

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SLI
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Am Dienstag klettert der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 1,19 Prozent auf 2.132,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 2.116,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.107,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.115,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.133,12 Zähler.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 2.167,65 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2.188,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.027,18 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,881 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,93 Prozent auf 486,70 CHF), Partners Group (+ 2,42 Prozent auf 913,40 CHF), Holcim (+ 1,95 Prozent auf 72,26 CHF), Roche (+ 1,93 Prozent auf 327,90 CHF) und Alcon (+ 1,91 Prozent auf 52,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,05 Prozent auf 81,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 173,90 CHF), VAT (+ 0,03 Prozent auf 587,00 CHF), Sonova (+ 0,05 Prozent auf 193,30 CHF) und Logitech (+ 0,10 Prozent auf 82,38 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.008.225 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280,868 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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