Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

SLI im Blick

06.10.26 15:57 Uhr

Das macht der SLI am Nachmittag.

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0,51 Prozent stärker bei 2.227,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,537 Prozent stärker bei 2.228,00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.216,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.227,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.245,98 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.299,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.301,52 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 2.038,42 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,56 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,19 Prozent auf 587,40 CHF), Straumann (+ 1,75 Prozent auf 93,10 CHF), Amrize (+ 1,66 Prozent auf 31,17 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,63 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,32 Prozent auf 222,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-1,33 Prozent auf 632,50 CHF), VAT (-0,62 Prozent auf 705,20 CHF), Julius Bär (-0,60 Prozent auf 73,24 CHF), Richemont (-0,46 Prozent auf 173,85 CHF) und Galderma (-0,15 Prozent auf 161,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.280.805 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Mit 7,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net