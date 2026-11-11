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SPI-Performance im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SPI nachmittags

Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SPI nachmittags

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 5.00 %
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Alcon AG
65.06 EUR -2.00 EUR -2.98 %
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ams-OSRAM AG
18.20 EUR 1.20 EUR 7.06 %
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ASMALLWORLD AG
1.35 EUR -0.04 EUR -2.88 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,333.00 EUR -27.00 EUR -1.99 %
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Bellevue AG
7.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Clariant AG (N)
11.87 EUR 0.10 EUR 0.85 %
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Comet Holding AG
338.00 EUR 11.20 EUR 3.43 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR -0.04 EUR -1.56 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR -2.44 %
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lastminute.com N.V.
10.30 EUR -0.40 EUR -3.74 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.20 EUR -4.80 EUR -1.07 %
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Varia US Properties
11.30 EUR -0.20 EUR -1.74 %
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Ypsomed AG
431.40 EUR 5.20 EUR 1.22 %
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Indizes
SPI
21,176.11 CHF 31.80 CHF 0.15 %
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Am Mittwoch verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,03 Prozent auf 21.149,96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 21.181,24 Punkte an der Kurstafel, nach 21.144,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.095,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.185,46 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der SPI bei 19.542,69 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 20.511,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.503,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,94 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), ams-OSRAM (+ 4,95 Prozent auf 16,54 CHF), Ypsomed (+ 4,66 Prozent auf 413,00 CHF), Comet (+ 4,02 Prozent auf 315,60 CHF) und Clariant (+ 3,85 Prozent auf 11,06 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), Alcon (-4,30 Prozent auf 59,22 CHF), GAM (-3,53 Prozent auf 0,06 CHF), Varia US Properties (-3,15 Prozent auf 10,75 CHF) und lastminutecom (-3,08 Prozent auf 9,44 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.609.485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 353,493 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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