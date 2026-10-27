Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI am Mittag

SIX-Handel im Blick

27.10.26 12:25 Uhr

Der SMI im Performance-Check.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 14.592,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent stärker bei 14.546,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.502,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.600,52 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SMI 13.945,71 Punkte auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 14.421,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.527,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 1,63 Prozent auf 129,56 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 67,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 70,66 CHF), Amrize (+ 1,32 Prozent auf 33,00 CHF) und Geberit (+ 0,88 Prozent auf 574,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Galderma (-0,94 Prozent auf 189,10 CHF), Sandoz (-0,56 Prozent auf 81,90 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,05 CHF), Lonza (-0,41 Prozent auf 632,20 CHF) und Givaudan (-0,38 Prozent auf 3.925,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.100.677 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net