Gute Stimmung in Zürich: SPI am Donnerstagmittag freundlich

SPI im Fokus

05.11.26 12:25 Uhr

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,22 Prozent auf 21.203,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,355 Prozent höher bei 21.232,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21.157,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 21.271,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21.150,40 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, notierte der SPI bei 19.456,93 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 20.475,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.084,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 16,23 Prozent zu. Bei 21.271,96 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 11,77 Prozent auf 273,40 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5,35 Prozent auf 256,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,93 Prozent auf 1,49 CHF), Mikron (+ 4,64 Prozent auf 15,80 CHF) und Clariant (+ 4,61 Prozent auf 10,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen WISeQey (-9,47 Prozent auf 6,79 USD), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-4,72 Prozent auf 1,01 CHF), StarragTornos (-3,66 Prozent auf 34,20 CHF) und Varia US Properties (-3,51 Prozent auf 11,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 1.520.569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net