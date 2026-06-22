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SIX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert am Mittwochmittag

24.06.26 12:26 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert am Mittwochmittag | finanzen.net

Der SPI verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
20,90 EUR 0,95 EUR 4,76%
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Ascom
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Klingelnberg AG
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MindMaze Therapeutics
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PolyPeptide
42,70 CHF 3,15 CHF 7,96%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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Schlatter Industries AG
17,80 CHF -1,00 CHF -5,32%
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Schweizerische Nationalbank
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SKAN
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UBS
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Xlife Sciences AG
20,70 CHF -2,80 CHF -11,91%
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Indizes
SPI
19.815,3 PKT 186,6 PKT 0,95%
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Am Mittwoch steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,75 Prozent im Plus bei 19.776,56 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 19.643,95 Punkten, nach 19.628,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.776,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.643,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,65 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 19.052,12 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Wert von 17.471,08 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 16.572,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,41 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.776,56 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SKAN (+ 9,91 Prozent auf 53,80 CHF), PolyPeptide (+ 5,94 Prozent auf 41,90 CHF), ams-OSRAM (+ 4,26 Prozent auf 19,35 CHF), Ascom (+ 4,03 Prozent auf 5,94 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,65 Prozent auf 0,23 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Xlife Sciences (-11,06 Prozent auf 20,90 CHF), Schlatter Industries (-5,32 Prozent auf 17,80 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,92 Prozent auf 3.090,00 CHF) und Klingelnberg (-4,35 Prozent auf 11,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 890.641 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,761 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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