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SIX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag

Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag

Der SPI verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
45.80 EUR 1.80 EUR 4.09 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,122.00 EUR 15.00 EUR 1.36 %
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Curatis AG
19.90 EUR -0.10 EUR -0.50 %
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EvoNext Holdings AG
2.60 EUR 0.04 EUR 1.56 %
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Idorsia AG
4.32 EUR -0.38 EUR -8.05 %
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INTERROLL AG
1,470.00 EUR 20.00 EUR 1.38 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.00 EUR -1.90 %
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Molecular Partners AG
3.34 EUR -0.08 EUR -2.34 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.74 EUR -0.60 EUR -7.19 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
399.00 EUR 6.80 EUR 1.73 %
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UBS
42.62 EUR -0.35 EUR -0.81 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR -2.00 EUR -3.57 %
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Indizes
SPI
19,952.91 CHF 227.76 CHF 1.15 %
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Am Mittwoch steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1,25 Prozent im Plus bei 19.972,49 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,080 Prozent höher bei 19.740,99 Punkten, nach 19.725,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.972,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.740,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,89 Prozent nach oben. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 19.538,62 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 20.036,70 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 17.147,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,16 Prozent auf 7,93 CHF), INTERROLL (+ 5,61 Prozent auf 1.468,00 CHF), Idorsia (+ 4,41 Prozent auf 4,21 CHF), Adval Tech (+ 4,39 Prozent auf 42,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,80 Prozent auf 0,15 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), Molecular Partners (-4,02 Prozent auf 3,10 CHF), Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF), Schlatter Industries (-3,81 Prozent auf 20,20 CHF) und SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 1,03 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.434.721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 315,382 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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