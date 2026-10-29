DAX 26.100 +1,5%ESt50 6.222 +0,9%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,81 +1,1%Nas 26.238 -1,2%Bitcoin 72.865 +0,1%Euro 1,1158 +0,0%Öl 113,3 -1,7%Gold 4.023 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt im Plus

Der SPI notiert aktuell im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
52.15 EUR 3.13 EUR 6.39 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,254.00 EUR 29.00 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.20 EUR 0.05 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.44 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
4.66 EUR 0.02 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
MCH
7.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.36 EUR -0.12 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
Rieter AG (N)
2.27 EUR -0.06 EUR -2.78 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
442.80 EUR 9.20 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
92.02 EUR 6.92 EUR 8.13 %
Charts | News | Analysen
Santhera Pharmaceuticals AG
16.18 EUR -0.02 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,860.40 CHF 275.18 CHF 1.34 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 1,26 Prozent auf 20.843,87 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,538 Prozent auf 20.695,93 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,22 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.677,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.918,26 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.721,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.309,62 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 17.047,45 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,26 Prozent. Bei 20.918,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Avolta (ex Dufry) (+ 6,60 Prozent auf 48,10 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,02 Prozent auf 15,86 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF), Sandoz (+ 5,88 Prozent auf 84,58 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,77 Prozent auf 9,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-4,62 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (-4,59 Prozent auf 2,19 CHF), MCH (-4,24 Prozent auf 6,32 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.696.162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 349,069 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.