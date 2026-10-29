Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt im Plus
Der SPI notiert aktuell im Plus.
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Um 15:39 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 1,26 Prozent auf 20.843,87 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,538 Prozent auf 20.695,93 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,22 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.677,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.918,26 Punkten lag.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.721,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.309,62 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 17.047,45 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,26 Prozent. Bei 20.918,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Avolta (ex Dufry) (+ 6,60 Prozent auf 48,10 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,02 Prozent auf 15,86 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF), Sandoz (+ 5,88 Prozent auf 84,58 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,77 Prozent auf 9,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-4,62 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (-4,59 Prozent auf 2,19 CHF), MCH (-4,24 Prozent auf 6,32 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.696.162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 349,069 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.
Redaktion Finanzen.net
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