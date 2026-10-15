Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Kursverlauf

15.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,55 Prozent auf 20.067,21 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 20.022,65 Punkte an der Kurstafel, nach 19.956,67 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.067,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.022,65 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,37 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.455,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20.110,33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.269,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8.100,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Lindt (+ 2,70 Prozent auf 83.800,00 CHF), Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 80,73 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,19 Prozent auf 1.072,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil VAT (-6,11 Prozent auf 596,20 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), BioVersys (-4,63 Prozent auf 24,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,54 Prozent auf 75,30 CHF) und BELIMO (-4,00 Prozent auf 768,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 279.271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net