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SPI-Entwicklung

Gute Stimmung in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen

Der SPI gewinnt derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASMALLWORLD AG
1.26 EUR 0.15 EUR 13.51 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,360.00 EUR -2.00 EUR -0.15 %
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Bellevue AG
7.45 EUR -0.05 EUR -0.67 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
19.97 EUR 0.97 EUR 5.11 %
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EvoNext Holdings AG
2.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Gurit Holding AG
56.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.70 EUR 0.70 EUR 14.00 %
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INTERROLL AG
1,680.00 EUR 70.00 EUR 4.35 %
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LEM S.A.
631.00 EUR 31.00 EUR 5.17 %
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MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR 0.69 %
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Rieter AG (N)
2.25 EUR 0.00 EUR 0.22 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
449.00 EUR 8.00 EUR 1.81 %
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UBS
43.15 EUR 0.25 EUR 0.58 %
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WISeQey
6.69 USD -0.32 USD -4.56 %
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Indizes
SPI
21,142.91 CHF 109.65 CHF 0.52 %
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Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,56 Prozent auf 21.150,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,630 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,636 Prozent auf 21.166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21.033,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21.195,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21.103,07 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19.542,69 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 20.585,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.179,19 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15,94 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.271,96 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,17 Prozent auf 5,00 CHF), DocMorris (+ 3,95 Prozent auf 18,16 CHF), INTERROLL (+ 3,87 Prozent auf 1.558,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,84 Prozent auf 0,14 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen LEM (-5,63 Prozent auf 536,00 CHF), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF), WISeQey (-4,42 Prozent auf 6,70 USD), Gurit (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und Rieter (-3,27 Prozent auf 2,22 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.507.186 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 346,109 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

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