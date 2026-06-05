Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

SPI im Blick

Der SPI verzeichnete am Mittwochabend Kursgewinne.

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,68 Prozent höher bei 19.010,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,367 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,219 Prozent stärker bei 18.923,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.882,16 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18.811,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19.026,12 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18.574,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der SPI auf 18.122,21 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der SPI bei 17.040,10 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,21 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 33,33 Prozent auf 6,48 CHF), Adval Tech (+ 13,50 Prozent auf 45,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,91 Prozent auf 6,10 CHF), Bell (+ 4,50 Prozent auf 181,00 CHF) und EvoNext (+ 4,48 Prozent auf 1,75 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-6,98 Prozent auf 16,25 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 0,31 CHF), PolyPeptide (-4,25 Prozent auf 33,80 CHF), BKW (-3,38 Prozent auf 140,00 CHF) und Villars SA (-3,36 Prozent auf 575,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.424.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,761 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net