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SPI-Performance im Blick

Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende in Grün

Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende in Grün

Am Abend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
21.50 EUR -0.30 EUR -1.38 %
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ASMALLWORLD AG
0.65 EUR -0.04 EUR -6.47 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
31.05 EUR 2.70 EUR 9.52 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,199.00 EUR 19.00 EUR 1.61 %
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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
64.00 EUR -1.00 EUR -1.54 %
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Curatis AG
19.90 EUR -0.30 EUR -1.49 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
11.25 EUR -0.27 EUR -2.34 %
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EvoNext Holdings AG
2.36 EUR 0.06 EUR 2.61 %
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Graubuendner Kantonalbank
2,700.00 EUR 60.00 EUR 2.27 %
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lastminute.com N.V.
9.70 EUR -0.60 EUR -5.83 %
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Molecular Partners AG
3.60 EUR 0.06 EUR 1.69 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
10.50 EUR -1.10 EUR -9.48 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
399.60 EUR 2.00 EUR 0.50 %
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UBS
42.64 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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Xlife Sciences AG
10.50 EUR -1.00 EUR -8.70 %
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Indizes
SPI
19,771.23 CHF 64.78 CHF 0.33 %
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Am Freitag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent auf 19.771,23 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,447 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,461 Prozent höher bei 19.797,36 Punkten, nach 19.706,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.875,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.740,41 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SPI mit 20.421,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.050,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16.483,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,38 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 7,02 Prozent auf 11,44 CHF), lastminutecom (+ 6,45 Prozent auf 9,90 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,41 Prozent auf 29,25 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 4,76 Prozent auf 52,80 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (+ 4,72 Prozent auf 2.660,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Xlife Sciences (-8,85 Prozent auf 10,30 CHF), ASMALLWORLD (-5,33 Prozent auf 0,71 CHF), Molecular Partners (-5,29 Prozent auf 3,22 CHF), ams-OSRAM (-2,99 Prozent auf 20,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,79 Prozent auf 10,46 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.392.409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316,157 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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