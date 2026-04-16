Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI

SPI-Performance im Blick

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,28 Prozent aufwärts auf 18.565,35 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,361 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.559,84 Zählern und damit 0,246 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.514,38 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 18.565,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18.554,96 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.041,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.527,92 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 15.705,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,56 Prozent auf 3,64 CHF), Bossard (+ 3,86 Prozent auf 161,50 CHF), Sensirion (+ 1,89 Prozent auf 70,00 CHF), ams-OSRAM (+ 1,81 Prozent auf 11,79 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 1,67 Prozent auf 213,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,84 Prozent auf 0,09 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,73 Prozent auf 5,75 CHF), ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,52 Prozent auf 0,30 CHF) und Private Equity (-3,87 Prozent auf 59,60 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.041.088 Aktien gehandelt. Mit 282,825 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net