AIXTRON, Infineon und Co. im Fokus: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
Positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche haben am Mittwoch auch deutschen, europäischen und asiatischen Tech-Aktien etwas Auftrieb gegeben.
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Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Der Computer- und Serverhersteller Supermicro legte dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche ebenfalls starke Quartalszahlen vor.
Im DAX legten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon um 1,7 Prozent zu. Die Papiere der Chipindustrie-Zulieferer JENOPTIK, SUSS MicroTec und AIXTRON zählten zu den Favoriten der Anleger im MDAX, ebenso der Infineon-Branchenkollege Elmos. In Europa waren ASML und STMicro gefragt.
Zuletzt hatte sich die Laune der Anleger im KI-Bereich bei immer weiter gestiegenen Marktzinsen merklich verschlechtert. Hauptthema war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.
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NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, AIXTRON SE