Gute Wasserqualität: Blaue Flagge für fast 500 italienische Strände

ROM (dpa-AFX) - Der Sommer kann kommen: In Italien hat sich die Wasserqualität laut einer alljährlichen Erhebung an einigen Küsten verbessert. Die Umweltstiftung FFE zeichnete am Dienstag annähernd 500 italienische Strände mit der blauen Flagge aus, die für sauberes Wasser und Umweltschutz steht. Das sind 14 mehr als vergangenes Jahr. Die meisten prämierten Strände finden sich am Mittelmeer in der Region Ligurien (34) im Norden des Landes und in Apulien (24) ganz im Süden.

Insgesamt darf dieses Jahr an 485 italienischen Stränden die blaue Flagge wehen. Allerdings mussten zehn die Auszeichnung wieder abgeben. Die blaue Flagge wird bereits seit Mitte der 1980er Jahre von der europäischen Umweltstiftung Foundation for Environmental Education (FEE) vergeben, auch in anderen europäischen Ländern. In Südtirol und in der Nachbarregion Trentino wurden auch mehrere Seen ausgezeichnet./cs/DP/jha