DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,60 +1,9%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.255 +0,3%Euro1,1734 +0,3%Öl108,3 -1,9%Gold4.667 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Guter Jahresauftakt

RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck

06.05.26 08:24 Uhr
RATIONAL trotzt China-Schwäche mit starkem Quartalsstart - Aktie mit Plus | finanzen.net

Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL hat zum Jahresstart von Zuwächsen in den wichtigen Märkten Europa und Nordamerika profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
640,50 EUR 17,50 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem steigerte der Konzern den Umsatz laut einer Mitteilung vom Mittwoch im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Markterwartung zurück.

"Die Ergebnisse des ersten Quartals erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026", sagte RATIONAL-Chef Peter Stadelmann laut Mitteilung.

Der Umsatz soll demnach um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Höhere Zollbelastungen, negative Währungseffekte sowie steigende Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie dürften allerdings auf der operativen Gewinnmarge lasten, die mit 25 bis 26 Prozent voraussichtlich niedriger ausfällt als 2025. Im ersten Jahresviertel lag diese Ebit-Marge bei 23,9 Prozent. Den Gewinn unter dem Strich steigerte RATIONAL im ersten Quartal um vier Prozent auf 59,2 Millionen Euro.

Die RATIONAL-Aktie gewinnt auf Tradegate vorbörslich rund 1,83 Prozent.

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX)

Bildquellen: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
08.04.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
02.04.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026RATIONAL BuyWarburg Research
24.03.2026RATIONAL HaltenDZ BANK
23.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.04.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
25.03.2026RATIONAL BuyWarburg Research
23.03.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
20.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
20.03.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.04.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026RATIONAL HaltenDZ BANK
23.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
20.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen