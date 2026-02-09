DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
Guter Jahresstart

TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil

10.02.26 07:38 Uhr
TUI-Aktie dennoch in Rot: Operatives Ergebnis klettert um Millionenbetrag | finanzen.net

Der Reisekonzern TUI hat im ersten Geschäftsquartal 2025/26 bei einem stabilen Umsatz operativ deutlich mehr verdient als erwartet und die Jahresprognose bestätigt.

Aktien
TUI AG
9,09 EUR -0,30 EUR -3,15%
Konzernchef Sebastian Ebel äußerte sich sehr zufrieden mit dem Jahresauftakt. Die Buchungen für die Wintersaison 2025/26 und für den Sommer 2026 entsprächen den Erwartungen, die Nachfrage bleibe robust, sagte er.

TUI steigert Gewinn deutlich

Im Zeitraum Oktober bis Dezember erzielte der MDAX-Konzern einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau von rund 4,9 Milliarden Euro, wechselkursbereinigt ist das ein kleiner Anstieg um 1,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte dagegen kräftig um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro zu. Hier konnte der Konzern den operativen Verlust im Bereich Märkte und Airlines verringern. Der Bereich Urlaubserlebnisse mit den Segmenten Hotels & Resorts, Kreuzfahrten, a href="/aktien/tui-aktie" target="_blank" rel="noopener">TUI Musement legte dagegen zu.

Was Analysten erwartet hatten

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 4,88 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 63 Millionen gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet TUI weiterhin einen Umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent.

So reagiert die TUI-Aktie

Anleger hatten sich möglicherweise mehr erhofft: Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die TUI-Aktie zeitweise 2,1 Prozent auf 9,24 Euro.

DOW JONES

TUI

