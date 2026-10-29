DAX 26.067 +1,4%ESt50 6.215 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.259 -1,1%Bitcoin 73.082 +0,4%Euro 1,1169 +0,1%Öl 113,5 -1,6%Gold 4.023 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Guter Lauf

Basler-Aktie schnellt an SDAX-Spitze: Starkes drittes Quartal führt erneut zu höherem Jahresausblick

Basler-Aktie schnellt an SDAX-Spitze: Starkes drittes Quartal führt erneut zu höherem Jahresausblick

Der gute Lauf beim Bildverarbeitungsspezialisten Basler hält an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
21.55 EUR 0.15 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen

Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Den Erlös taxiert der Vorstand für dieses Jahr jetzt auf 295 bis 300 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ahrensburg mitteilte. Zuletzt hatte die SDAX-Firma lediglich 270 bis 290 Millionen angepeilt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es 17,5 bis 19,5 Prozent werden und damit deutlich mehr als mit 12,5 bis 14,5 Prozent bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

Werbung

Zusätzlichen Optimismus verlieh das Abschneiden im bisherigen Jahresverlauf. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro, die operative Marge (Ebit) kletterte von 8,7 Prozent ein Jahr zuvor auf 22,5 Prozent. Der Auftragseingang schwoll gar um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro an.

Basler schnellt an SDAX-Spitze - Jahresausblick erneut angehoben

Die Aktien von Basler haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die erneute Anhebung des Jahresausblicks reagiert. Die Papiere des Bildverarbeitungsspezialisten zogen zuletzt via XETRA um zwölf Prozent auf 24,20 Euro an und erreichten damit das Niveau von Anfang Oktober. Zugleich hatten sie im kaum veränderten Nebenwerteindex SDAX die Nase vorn.

Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Ein Händler zog ein klar positives Fazit und sprach von einer deutlichen Prognoseerhöhung, die klar über den Markterwartungen liege. Die neuen Untergrenzen der Umsatz- und Margenprognosen übertreffen nun die früheren Obergrenzen der ursprünglichen Zielbänder.

AHRENSBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Basler AG

Aktuelle Basler Aktie News

Werbung

Basler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Basler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Basler Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.