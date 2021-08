EVOTEC-Aktie in Rot: EVOTEC bestätigt Prognose - Investitionen drücken auf operatives Ergebnis

So soll der Umsatz 2021 weiter auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen EVOTEC SE am Mittwoch in Hamburg mit. Das wäre ein Plus von bis zu rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 105 und 120 Millionen Euro nach knapp 107 Millionen 2020. In den ersten sechs Monaten zog der Erlös um fast ein Fünftel auf knapp 280 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis ging im ersten Halbjahr allerdings wegen höherer Investitionen sowie gestiegener Ausgaben für Forschung und Entwicklung um fast ein Viertel auf 36 Millionen Euro zurück.

EVOTEC-Aktien falle im XETRA-Handel zeitweise um 1,32 Prozent auf 37,44 Euro.

