Guterres fordert inklusiven Multilateralismus

BERLIN (Dow Jones)--UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in einer Rede im Bundestag eine Abkehr von nationaler Abschottung und eine Hinwendung zu einem Multilateralismus gefordert, der auch gesellschaftliche Kräfte mit einschließt. "Der Multilateralismus in diesem Jahrhundert muss vernetzt und inklusiv sein", verlangte er. Auch die Rolle der Zivilgesellschaft müsse dabei anerkannt werden. "Es ist klar, dass globale Herausforderungen globale Lösungen brauchen, und dennoch fehlt es an internationaler Zusammenarbeit", beklagte er in einer auf Deutsch gehaltenen Rede aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen.

"75 Jahre UNO in einem Jahr, in dem wir wie nie zuvor auf die Probe gestellt werden", hob er hervor. "Die Covid-Pandemie hat unsere Welt auf den Kopf gestellt." An zu vielen Orten sehe man die Tendenz zu Abschottung, eine Abkehr von den Werten der Aufklärung und eine Zunahme von Hetzern. "Bei allen Sorgen sehe ich Hoffnung", betonte der UN-Generalsekretär aber. "Mit der Unterstützung Deutschlands sind wir auf dem richtigen Weg."

Guterres betonte mehrfach die Bedeutung einer deutschen Führungsrolle. "Die Führungskraft und der Weitblick der Deutschen haben mein gesamtes politisches Leben mit geprägt", sagte der Portugiese. Der Deutsche Jürgen Habermas sei der Philosoph mit dem größten Einfluss auf sein Denken. Als UN-Generalsekretär erfahre er, "wie Deutschland täglich mit tiefem Geschichtsbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein eine führende Rolle in der Welt spielt". Als "beispielhaft" lobte er unter anderem das deutsche Klimaschutzgesetz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrer Regierung attestierte er eine "weise Hand".

