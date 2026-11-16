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Guterres sieht kaum Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs

MANILA (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht trotz neuer diplomatischer Bemühungen derzeit kaum Aussicht auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. "Nach fast fünf Jahren Krieg fällt es schwer, optimistisch zu bleiben", sagte er am Rande des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila.

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Bei den jüngsten, von den USA vermittelten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten zwar grundsätzlich auf einen größeren Gefangenenaustausch verständigt, ein Durchbruch bei den zentralen Streitfragen blieb jedoch aus.

Auch nach einem Treffen der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau Mitte vergangener Woche zeichnete sich keine Einigung ab. Seither wurden neue schwere gegenseitige Angriffe und mehrere Opfer gemeldet. Guterres forderte eine sofortige und bedingungslose Waffenruhe, die in einen Friedensprozess unter Achtung des Völkerrechts und der territorialen Integrität der Ukraine münden müsse.

Ende der Gewalt in Myanmar gefordert

Mit Blick auf Südostasien warnte Guterres insbesondere vor der sich weiter verschärfenden humanitären Krise in Myanmar. Mehr als 16 Millionen Menschen seien dort auf humanitäre Hilfe angewiesen, mehr als vier Millionen seien innerhalb des Landes vertrieben worden.

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In dem Krisenland regiert seit einem Putsch Anfang 2021 das Militär mit eiserner Hand. Im früheren Birma tobt ein Bürgerkrieg, vielerorts herrschen Chaos und Gewalt. Der UN-Chef forderte alle Konfliktparteien auf, die Gewalt zu beenden, Zivilisten zu schützen und Hilfslieferungen ungehindert zu ermöglichen. Guterres würdigte gleichzeitig die Bemühungen der Asean-Staaten um die Umsetzung eines Friedensplans für Myanmar.

Am Sonntag hatten die Staats- und Regierungschefs beschlossen, die Führung Myanmars weiterhin von hochrangigen Treffen auszuschließen. Die seit dem Putsch geltenden Einschränkungen sollen erst dann aufgehoben werden, wenn die Militärregierung erkennbare Fortschritte bei der Umsetzung eines Fünf-Punkte-Friedensplans macht, der unter anderem ein Ende der Gewalt und einen politischen Dialog vorsieht./gal/cfn/DP/jha

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