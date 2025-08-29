DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.915 +0,4%Euro1,1683 +0,4%Öl68,31 +0,8%Gold3.420 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Clara Technologies-Aktie tiefrot: Absturz nach KI- und Quanten-Hype Clara Technologies-Aktie tiefrot: Absturz nach KI- und Quanten-Hype
Apple-Aktie im Fokus: Diese Neuheiten dürften Apple-Fans bei der Keynote am 9. September erwarten Apple-Aktie im Fokus: Diese Neuheiten dürften Apple-Fans bei der Keynote am 9. September erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew

28.08.25 21:17 Uhr

NEW YORK/KIEW (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf verurteilt. "Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden", schrieb Guterres auf der Plattform X. Er rufe erneut zu einer vollständigen, sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf, "die zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine führt". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die unterstützenden Worte des UN-Generalsekretärs.

Wer­bung

Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen in Kiew getötet, darunter vier Kinder. Laut Behörden gab es rund 50 Verletzte. Auch die EU-Vertretung und das britische Kulturinstitut in Kiew wurden beschädigt.

Das russische Verteidigungsministerium gab an, die Angriffe hätten Rüstungsbetrieben und ukrainischen Luftwaffenstützpunkten gegolten. Alle Ziele seien getroffen worden, hieß es.

Selenskyj: "Es war einer der größten Angriffe Russlands"

Selenskyj schrieb auf der Plattform X, er sei dankbar für Guterres' "wichtigen Worte des Mitgefühls und der Solidarität mit den ukrainischen Familien. Es war einer der größten Angriffe Russlands." Helfer seien weiterhin im Einsatz.

Wer­bung

Guterres und er hätten die Schritte besprochen, die unternommen werden müssten, um das Töten von Menschen zu beenden. "Die Ukraine ist bereit für ein Treffen auf Führungsebene. Nur in diesem Format können alle wichtigen Fragen angesprochen werden", schrieb Selenskyj. Russland hingegen stelle als Antwort nur neue Bedingungen und setze seine Aggression fort./hme/DP/he