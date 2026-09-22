Guterres zu Nahost-Konflikten: 'Genug ist genug'

22.09.26 15:48 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten ein Ende der Gewalt gefordert. Vereinbarte Waffenruhen seien kaum mehr als "weniger Beschuss" gewesen, während die Zivilbevölkerung weiter den Preis zahle, sagte Guterres zum Auftakt der UN-Generaldebatte in New York. "Genug ist genug."

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Bis einschließlich Montag - mit einer Pause am Sonntag - sollen bei der Generaldebatte rund 120 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Besonders im Fokus dürften der Krieg von USA und Israel gegen den Iran, der Nahost-Konflikt, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die finanziell schwierige Lage der Vereinten Nationen und die weltpolitische Rolle der USA stehen./apo/DP/mis