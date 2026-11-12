DAX 26.912 +0,9%ESt50 6.411 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,69 -1,1%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.170 -0,7%Euro 1,1096 +0,1%Öl 92,9 +0,1%Gold 3.925 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Gutes Ergebnis

MLP-Aktie stabil: Finanzberater hält an Mittelfristzielen fest

MLP-Aktie stabil: Finanzberater hält an Mittelfristzielen fest

Der Finanzdienstleister MLP hat nach einem starken dritten Quartal und einem absehbar guten Ergebnis im laufenden Jahr die Mittelfristziele bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MLP SE
11.72 EUR 0.06 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen

2028 will MLP weiter zwischen 140 und 155 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdienen. Die Gesamterlöse sollen auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro klettern, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung des detaillierten Quartalsberichts am Donnerstag in Wiesloch mitteilte.

Werbung

Anfang Oktober hatte das Unternehmen bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Demnach soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2025. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis um 43 Prozent auf 87 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse legten um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro zu.

Via XETRA notiert die MLP-Aktie zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 11,72 Euro.

/zb/stk

WIESLOCH (dpa-AFX)

Bildquellen: MLP, MLP

Aktuelle MLP Aktie News

Werbung

MLP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MLP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.10.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP SE Buy Baader Bank
29.07.26 MLP SE Buy Baader Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.