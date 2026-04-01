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Gutes Wirtschaftswachstum

China belässt Kreditzinsen stabil: Zentralbank hält an aktuellem Kurs fest

20.04.26 07:12 Uhr
Chinas Geldpolitik unverändert: Keine Anpassung bei Kreditzinsen | finanzen.net

China hat seine wichtigsten Kreditzinssätze unverändert gelassen.

Das unerwartet gute Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hat dem Land ausreichend Spielraum verschafft, auf eine aggressive Lockerung zu verzichten.

Der einjährige Loan Prime Rate blieb laut Angaben der chinesischen Zentralbank vom Montag bei 3,0 Prozent, der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent. Beide Zinssätze verharren seit Mai letzten Jahres auf diesem Niveau.

Die Märkte hatten für diesen Monat weitgehend damit gerechnet, dass die Zinssätze unverändert bleiben würden, nachdem Peking für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von 5,0 Prozent gemeldet hatte. Der Wert liegt bereits am oberen Ende des Jahresziels von 4,5 bis 5,0 Prozent.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: My Life Graphic / Shutterstock.com