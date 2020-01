Die Textilkette Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270) wird ihren Aktionären eine Dividende von 9,75 Kronen (ca. 0,92 Euro) für das Geschäftsjahr 2018/2019 ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorjahr (9,75 Kronen) bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 19,57 Euro bei 4,70 Prozent.

Die Ausschüttungsquote liegt bei 120 Prozent (Vorjahr: 127,5 Prozent) des Gewinns nach Steuern. Die Hauptversammlung von Hennes & Mauritz (H&M) findet am 7. Mai 2020 statt. Die Auszahlung der Dividende soll in zwei Tranchen im Mai 2020 (4,90 Kronen) und im November 2020 (4,85 Kronen) erfolgen.

Der Gewinn stieg im letzten Jahr um knapp 6,3 Prozent auf 13,44 Milliarden Kronen (ca. 1,27 Milliarden Euro). Der Umsatz des nach Inditex ( Zara ) zweitgrößten Textilkonzerns Europas kletterte um 11 Prozent auf 232,76 Milliarden Kronen (21,99 Milliarden Euro). In lokalen Währungen betrug der Anstieg 6 Prozent.

Die Schweden haben im letzten Jahr netto 108 neue Filialen eröffnet. Die Gesamtzahl an Läden betrug zum 30. November des Jahres 2019 5.076. H&M beschäftigt weltweit 126.376 Mitarbeiter. In diesem Jahr sind netto (abzüglich Läden, die geschlossen werden) 25 neue H&M-Häuser geplant. H&M kündigte am Donnerstag auch an, dass Helena Helmersson Karl-Johan Persson als neuer CEO ablösen wird. Stefan Persson wird den Vorsitz im Aufsichtsrat an seinen Sohn Karl-Johan Persson abgeben.

Redaktion MyDividends.de