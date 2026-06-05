H&K hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
H&K hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H&K ein EPS von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H&K im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf H&K
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf H&K
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent