H&K hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H&K im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H&K ein EPS von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.

H&K hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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