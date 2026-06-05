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H&K hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
H&K AG
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H&K hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H&K ein EPS von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H&K im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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