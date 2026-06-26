H M Hennes Mauritz Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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H M Hennes Mauritz Un lud am 25.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz lag bei 5,90 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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