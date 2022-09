Habeck: Änderung von Strommarktdesign in EU auf gutem Weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht die Verhandlungen über ein neues Strommarktdesign, die am Freitag im EU-Ministerrat auf Ministerebene geführt werden sollen, "auf einem guten Weg". Die Vorschläge der Europäischen Kommission dafür gingen "sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben", sagte Habeck im Bundestag. Man sehe, wie gut Europa arbeiten könne. "Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre, Beratungen gebraucht hätte", hob er hervor.

Deutschland halte sich aber eine Option offen: "Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben". Habeck kündigte auch Maßnahmen wegen zur Dämpfung des Gaspreises an. "Wir werden auch beim Gaspreis etwas machen, wenngleich komplizierter", sagte er. Es sei nicht richtig, sich in eine Situation hineinzugegeben, wo man zu jedem Preis einkaufe. "Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen", sagte er. Im Oktober solle ein Mechanismus nach dem Motto "Gas gegen Geld" aufgelegt werden, um den Gasverbrauch zu senken und die Unternehmen, die ihre Produktion herunterführen, finanziell zu entschädigen.

